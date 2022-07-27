اعرف التخصصات المطلوبة لدفعة الضباط المتخصصين الجديدة بالقوات المسلحة

كتب زكى القاضى

صـدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعــلان عـن قبول دفعـة جديــدة بالأكاديمية العسكرية المصرية ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى ) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملـة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهـادات المعادلـــة وحملــة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجى الجامعــات الحكومية والخــاصة حملة المؤهلات العليا دفعة أكتوبر 2022 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول كالآتى :

الشـروط الخاصـة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط متخصصين

التخصصات المطلوبة من الأطباء

التخصصات الطبية المطلوبة من الحاصلين على درجة البكالوريوس بعد قضاء فترة الإمتياز من تخصص الطب كالآتى:

الطلبة الذكور (علاج طبيعى – بيطرى – أسنان) ، الطالبات الإناث ( علاج طبيعى – رئيسات تمريض) .

الشروط الخاصة :

أن يكون حاصلاً على المؤهل عام 2022 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن ، وأن يكون تقدير المؤهل جيد فأعلى ، وألا يزيد السن فى 1/ 1 / 2023 عـن (26) سنة ، ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية ، وأن تكون مدة الدراسة عام دراسى ( ميلادى ) .

التخصصات المطلوبة للعمل فى مجال النظم:

التخصصات المطلوبة : كليات الهندسة ( تخصص حواسب ) ، كليات الحاسبات والمعلومات ، كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى ، كليات العلوم تخصص ( علوم الحاسب ) ، الحاصلين على ITI شعبة الذكاء الاصطناعي .

الشروط الخاصة :

أن يكون حاصلاً على المؤهل عام 2022 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن ، أن يكون تقدير المؤهل مقبول فأعلى لخريجى كليات الهندسة وجيد فأعلى لخريجى الكليات الأخرى ، وألا يزيد السن فى 1/ 1 / 2023 عـن (25) سنة لخريجى كليات الهندسة - ( 24 ) سنة لخريجى الكليات الاخرى ، ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية ، وتكون مدة الدراسة عام دراسى ( ميلادى ) .

التخصصـات المطلوبة من كليات الهندسة والعلوم للعمل بمجال تخصصهم

التخصصات المطلوبة من كليات الهندسة: (هندسة كيميائية)

التخصصات المطلوبة من كليات العلوم : علوم ( كيمياء - كيمياء مزدوجة - كيمياءحيوية - فيزياء )

الشروط الخاصة :

أن يكون حاصلاً على المؤهل عام 2022 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن ، ويكون تقدير المؤهل مقبول فأعلى لخريجى كليات الهندسة ، جيد فأعلى لخريجى كليات العلوم ، وألا يزيد السن فى 1/ 1 / 2023 عـن (25) سنة لخريجى كليات الهندسة - ( 24 ) سنة لخريجى كليات العلوم ، ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية ، وتكون مدة الدراسة عام دراسى ( ميلادى ) .