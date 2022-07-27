اليوم السابع
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اتحاد العمال يثمن توجيهات الرئيس السيسى بحزمة جديدة من الحماية الاجتماعية

الأربعاء، 27 يوليه 2022 09:42 ص
اتحاد العمال يثمن توجيهات الرئيس السيسى بحزمة جديدة من الحماية الاجتماعية حسن شحاتة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

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ثَمّن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسن شحاتة، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة، بحزمة جديدة من المساعدات الاجتماعية لحماية محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا من الأوضاع الاقتصادية الحالية، وذلك خلال لقاء الرئيس مساء أمس الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
 
وقال شحاتة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة يرحب بكل القرارات، والتوجيهات الرئاسية، والتي تحقق الحياة الكريمة خاصة لمحدودي الدخل من الشعب المصري، وفى القلب منه العمال، وأوضح أن التوجيهات الجديدة بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، و تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، وصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر قادمة، وغيرها من التوجيهات، تتطابق تماما مع ملامح الجمهورية الجديدة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبار أن توفير حياة كريمة للمواطنين ورفع مستواهم المعيشي، وحمايتهم من تقلبات السوق والتحديات الداخلية والخارجية أبرز حقوق الإنسان.
 
 

اتحاد العمال

حسن شحاته

الجمهورية الجديدة

استراتيجية حقوق الانسان



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