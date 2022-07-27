إيداع طبال قتل طفله خنقا انتقاما من زوجته بالشرقية مستشفى الأمراض العقلية

صدر القرار برئاسة المستشار محمد على عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوى وحسام الهجرسى ، وأمانة سر أحمد رمزى، ومحمد عبد الستار.

تعود أحداث القضية لشهر مايو المنصرم من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الصالحية الجديدة، يفيد إشارة المستشفي المركزى بوصول" مالك م ع " 3 سنوات جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة اسفكسيا الخنق.

وتبين من أقوال الشاهدة الأولى " ك م م "27 عاما ربة منزل مقيمة الصالحية الجديدة، إنه على أثر خلافات بينها وبين زوجها وأثناء ذهاب نجلها رفقة شقيقته لرؤية والدهما بمسكنه، هاتفتها الطفلة لتخبرها بضرورة حضورها للاطمئنان على نجلها وفور وصولها لمسكن زوجها أبصرت نجلها على قدمى المتهم وقد فارق الحياة واتهمت زوجها بالتسبب فى وفاته.

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد أحمد بنديري، رئيس مباحث الصالحية الجديدة قيام " محمود ع ر" 30 عاما طبال، مقيم الصالحية الجديدة، بارتكاب الواقعة، وقتل نجله مع سبق الإصرار على إثر خلافات زوجية بينه وبين طليقته وأنه إنتظر قدومه إليه بالمنزل وما أن ظفر به حتى انهال عليه بالضغط على عنقه بيديه حتى لازت روحه إلى بارئها وعزى قصده القتل عن قيامه بخنقه بيده أثناء نومه انتقاما من زوجته لخلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض المتهم، وبالعرض على النيابة العامة بشمال الزقازيق، أمرت بإحالة المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.