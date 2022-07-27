إقبال على اختبارات التمريض بجامعة المنصورة و300 متقدم خلال الساعات الأولى

فريق المحافظات

استقبلت كلية التمريض جامعة المنصورة، مجموعة من طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكلية، وذلك عقب تسجيلهم على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وخلال اليوم الأول، تم استقبال 300 طالب وطالبة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، حيث أدى الطلاب عدة اختبارات تحريرية في اللغة الإنجليزية، واختبار للسمات الشخصية والقدرات العقلية، كما تم إجراء مقابلة شخصية لكل طالب على حدى.

وتفقدت الدكتورة عبير زكريا، قائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة رباب السيد حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، قاعات الاختبارات لمتابعة انتظام سيرها، والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

كما شارك مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، في المراقبة على اللجان والتصحيح الإلكتروني، وذلك تحت إشراف الدكتورة أحلام جودة، رئيس الكنترول، ومسؤولي شؤون الطلاب واتحاد الطلاب في تنظيم الدخول.