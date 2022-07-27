اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 08:54 م
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إصابة طالبة سقطت من الطابق الثالث أثناء تنظيف سجادة بالخصوص

الأربعاء، 27 يوليه 2022 08:30 م
إصابة طالبة سقطت من الطابق الثالث أثناء تنظيف سجادة بالخصوص إسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، إصابة طالبة إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الثالث بعقار بمنطقة الثورة دائرة القسم، وذلك بسبب اختلال توازنها ما أدى إلى سقوطها في الشارع، وجرى نقل المصابة لمستشفى المطرية بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من مستشفي المطرية بالقاهرة، باستقبال طالبة مصابة بنزيف بالبطن والحوض، والحالة العامة سيئة، وجارى تقديم العلاج اللازم لها.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة "م ق ف"، 17 سنة، طالبة، ومقيمة منطقة الثورة دائرة القسم، بنزيف بالبطن والحوض، إدعاء سقوط من علو، وبسؤال والد المصابة وأحد الجيران، أكدوا أنه حال قيام المصابة بتنظيف سجادة بشرفة الشقة سكنهم بالطابق الثالث، اختل توازنها وسقطت أرضا بالشارع، ما أدي إلى إصابتها جرى نقل المصابة لمستشفى المطرية بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

اخبار القليوبية

امن القليوبية

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