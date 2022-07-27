اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 05:52 م
أكرم القصاص
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إصابة شخص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق القاهرة أسيوط الغربى

الأربعاء، 27 يوليه 2022 01:59 م
إصابة شخص فى حادث تصادم 3 سيارات بطريق القاهرة أسيوط الغربى حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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أصيب شخص في حادث تصادم وقع بين 3 سيارات بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتي شرطة وسيارة محملة بأسطوانات الغاز بطريق القاهرة أسيوط الغربي ووجود مصاب.
 
 
علي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة شخص 48 سنة، وتم نقله للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 
 

 


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