إزالة 187 عقارا على حافة هضبة زهراء مصر القديمة ونقل السكان لشقق مفروشة

كتب سيد الخلفاوى

واصلت الأجهزة التنفيذية بحى مصر القديمة برئاسة، الدكتور محمد ليلة، وبمتابعة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال إزالة منطقة الجبخاتة أعلى هضبة زهراء مصر القديمة، وذلك استمرارًا لتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية والقيادة السياسية للقضاء على المناطق العشوائية حتى تصبح مصر بلا عشوائيات بهدف الارتقاء بالمواطن المصري بالتزامن مع خطة الدولة للتطوير الشامل بالفسطاط ومنطقة مصر القديمة بالكامل وإعادة الشكل الحضاري لهذه المنطقة التاريخية.

وتستهدف أجهزة محافظة القاهرة إزالة 187 عقارا مقام على أملاك الدولة على حافة الجبل وبمسار الطريق الصاعد للجبخانة، ونقل السكان إلى وحدات مجهزة بمساكن المحروسة الحضارية بحى السلام حرصًا على حياتهم.

وفى السياق ذاته، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أعمال تطوير المنطقة تشمل استكمال الطريق الصاعد لمنطقة الجبخانة وتكامل مسارات الحركة الموصلة للمنطقة الأثرية لتسهيل الوصول إليها، بالإضافة إلى استكمال تطوير الفراغات والمناطق المفتوحة والذي يتمثل في استغلال المساحات العمرانية البينية الناتجة من الطريق الصاعد وفرق المنسوب في توفير تجمعات لأنشطة اجتماعية وثقافية وخدمية، وملاعب ومسرح مكشوف ومنطقة العاب أطفال ومناطق ترفيهية.