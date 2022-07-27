أسباب ارتفاع نسبة السكر فى الدم بين الشباب وكيفية إدارتها

كتبت إيناس البنا

سوء السيطرة على داء السكرى يمكن أن يؤدى إلى مخاوف وعواقب وخيمة، وإلحاق الضرر بالأعضاء والأنسجة الحيوية بما فى ذلك قلب والكلى والكبد والعينين، ووفقا لموقع onlymyhealth، فأن الشباب أكثر عرضة للإصابة بمرض السكرى من النوع 1، والذى وفقًا لخبراء الصحة هو الأكثر شيوعًا فى جميع أنحاء العالم اليوم، وأوصى المعهد الوطنى للرعاية الصحية والتميز فى المملكة المتحدة باختبار الأطفال لمرض السكرى فى الحالات التالية..

لديك تاريخ عائلى للإصابة بمرض السكرى

لديك سمنة

من أصل عائلى أسود أو آسيوى

إظهار دليل على مقاومة الأنسولين

ويعد الاكتشاف المبكر هو مفتاح تحسين النتائج للشباب المصابين بداء السكرى من النوعين الأول والثانى.

ما هى أعراض مرض السكرى التى يجب البحث عنها؟

تتشابه أعراض مرض السكرى مع الجميع، على الرغم من أن الأطباء يعتقدون أنه عند المراهقين، تميل مؤشرات النوع الأول إلى التحرك بسرعة ومن الضرورى اتخاذ خطوات للعلاج بسرعة، بعض العلامات التى يمكن للشخص أن يبحث عنها هى:

زيادة سريعة فى العطش والتبول

فقدان الوزن الشديد

إعياء

زيادة التهيج

رؤية مشوشة

على الرغم من أن معظم هذه الأعراض تحدث فى مرض السكرى من النوع 1، فقد لا تظهر عليك أى أعراض على الإطلاق أو قد لا تلاحظها لأنها تتطور ببطء على مدى عدة سنوات فى النوع 2.

المضاعفات

إذا لم يتم تشخيص مرض السكرى جيدًا فى الوقت المناسب، تزيد مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول.

كيف تدير مرض السكرى؟

الاكتشاف المبكر والاهتمام بمرض السكرى هو مفتاح الصحة الجيدة لأولئك الذين يعانون من هذا المرض، ومن ثم فإن التحكم فى الوزن والسمنة أمر مهم للغاية بالنسبة للشباب وهى سبب رئيسى لمرض السكرى.

الحفاظ على وزن صحى

يجب على المراهقين والأطفال اتباع نظام غذائي صحي والحصول على الكثير من التمارين وخيارات التمارين في محاولة للحفاظ على لياقتهم.

اتباع نظام غذائي خالٍ من السكر

يؤدى استهلاك الأطعمة السكرية إلى اختلال وظيفة الأنسولين، وبالتالى فإن اتباع نظام غذائى صحى غنى بالمغذيات مهم جدًا لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكرى.

الفحوصات المستمرة

يجب فحص الأطفال الذين لديهم تاريخ عائلى من مرض السكرى بشكل دورى لمعرفة مستويات الأنسولين لديهم حتى يمكن اكتشافها وإدارتها مبكرًا.