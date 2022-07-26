وفاة متهم داخل مستشفى بعد إصابته بحالة إعياء

كتب محمود عبد الراضى

كشفت الأجهزة الأمنية ، حقيقة تدوال مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لإحدى السيدات زعمت خلاله تعرض زوجها للتعذيب ووفاته أثناء احتجازه داخل أحد أقسام الشرطة بمديرية أمن القاهرة، لاتهامه فى قضية إتجار بالمواد المخدرة.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات حيث أن المذكور تم ضبطه وآخر وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وأن المذكورة قامت بزيارته رفقة أحد الأطباء خلال فترة احتجازه وتم توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الطبيب ولم يوص بنقله للمستشفى لكون حالته طبيعية.

وفى وقتٍ لاحق تبلغ للخدمات الأمنية بالقسم بإصابة المذكور بحالة إعياء وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج إلا أنه توفى، وبسؤال شهود الواقعة لم يتهما أحد فى التسبب فى وفاته جنائياً، وبالعرض على النيابة العامة كلفت الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة ، وبمناظرة الجثمان بمعرفة النيابة العامة تبين عدم وجود آثار تعذيب على المذكور.