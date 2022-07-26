وزير الطيران المدني: بصدد التعاقد على 9 طائرات جديدة "منخفضة التكاليف"

قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إن الطيران منخفض التكاليف يتطلب طائرات خاصة بهذا الشأن، وكل شيء له حساب معين فى هذا الموضوع.

وأضاف عنبة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة ON، أن الطيران منخفض التكاليف يعتمد على المناطق السياحية ومناطق أخرى، ويساهم فى زيادة أعداد السياح فى الفترة المقبلة.

وتابع وزير الطيران المدني، أن ارتفاع أسعار الوقود زاد من أسعار تذاكر الطائرات فى الفترة السابقة، متابعا: "الشركة الخاصة بالطيران منخفض التكاليف ستعمل على كل المناطق السياحية المصرية".

وأكمل: "نحن بصدد التعاقد على العديد من الطائرات، وسنبدأ فى شهر أكتوبر المقبل بعدد 9 طائرات، وسوف نضاعف الأعداد بعد ذلك، لخدمة الطيران منخفض التكاليف، وفى الطيران منخفض التكاليف يتحمل الراكب ثمن التذكرة والوجبات التى يرغب فى الحصول عليها".