وزير الطيران المدنى: حريصون على دعم الأشقاء العراقيين بقطاع النقل الجوى

كتب أحمد مصطفى

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بمقر الوزارة اليوم وزير النقل العراقى ناصر حسين الشبلى على رأس وفد عراقى رفيع المستوى، حيث بحث الوزيران آفاق التعاون وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين فى مختلف أنشطة النقل الجوى.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى والسفير أحمد نايف الدليمى سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية ولفيف من قيادات الطيران من الجانبين

تناول اللقاء عددا من الموضوعات التى تسهم فى تعزيز التعاون بين البلدين وفى مقدمتها سبل تنشيط الحركة الجوية وشحن البضائع والتعاون فى مجال التدريب ونقل الخبرات إلى جانب صيانة وعمرة الطائرات بالتعاون بين شركتي مصر للطيران والخطوط الجوية العراقية

وخلال اللقاء أكد الطيار محمد منار أن وزارة الطيران المدني تولى اهتماماً كبيراً لدعم وتعزيز التعاون مع الأشقاء فى العراق في ضوء العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين مشيراً أن الوزارة ممثلة فى كافة الشركات والهيئات التابعة لها لاتدخر جهداً في تقديم كافة سبل الدعم والتعاون وتوفير كافة الخدمات والإمكانات ونقل الخبرات للأشقاء العراقيين في مختلف أنشطة الطيران المدني بما يسهم في إقامة شراكة قوية بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة بينهما فى مجال النقل الجوى

ومن جانبه أعرب وزير النقل العراقي عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مشيدا بالدور الريادي والطفرة التنموية التي تشهدها جمهورية مصر العربية على كافة الأصعدة وبخاصة قطاع الطيران المدني الذى يشهد تطويرا كبيرا فى منظومة النقل الجوي، ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة .. وأكد الوزير تقديره للتعاون والدعم الذي تقدمه وزارة الطيران المدني لقطاع النقل الجوى العراقى مبدياً تطلعه إلى مزيد من التعاون والتنسيق الدائم بين البلدين