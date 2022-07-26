وزير الدفاع الإسرائيلي: بطارية روسية تطلق النار على طائراتنا في سوريا

وكالات

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، أن بطارية روسية أطلقت النار على طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا في شهر مايو الماضي.

وفي تصريحات خلال مقابلة في اللجنة القومية بالتعاون مع القناة 13 الإسرائيلية، قال غانتس: "بطارية روسية مضادة للطائرات أطلقت صاروخا تجاه مقاتلات روسية خلال تنفيذها هجوم في سوريا قبل شهرين"، مضيفا: "كان هذا حدث لمرة واحدة، مقاتلاتنا لم تكن في المنطقة، الوضع مستقر، لكننا ندرس هذا الحدث كأننا فقط اليوم بدأنا ومن الجيد أننا نقوم بذلك وهكذا نحن نتصرف".

ووفقا للقناة 13، "قامت بطارية دفاعية روسية بإطلاق لأول مرة صاروخا تجاه مقاتلات الجيش الإسرائيلي في شهر مايو".

وحسب التقرير، السوريون قاموا بإطلاق جميع صواريخهم، وعندما ابتعدت المقاتلات الإسرائيلية من منطقة الهجوم، وأطلقت البطارية الروسية عدد من الصواريخ في الجو، مشيرا إلى أن "الصواريخ لم تشكل تهديدا على مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي، ولم تستهدف رادارات البطارية المقاتلات، لكن الحديث يدور عن حدث استثنائي، حيث أن الروس قدموا لسوريا بطاريات من طراز S-300، والتي على ما يبدو من يتخذ القرار داخلها هم ضباط روس"