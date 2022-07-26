اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 05:18 م
أكرم القصاص
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وزير الخارجية الإيطالي: إفريقيا لاعب أساسي لأمن الطاقة في أوروبا

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 03:56 م
وزير الخارجية الإيطالي: إفريقيا لاعب أساسي لأمن الطاقة في أوروبا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، أن إفريقيا لاعب أساسي بالنسبة لأمن الطاقة لبلاده وللاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن إبرام اتفاقات مع الجزائر والكونغو وأنجولا وموزمبيق يأتي في إطار التحرر قدر الإمكان وفي أقرب وقت ممكن من الاعتماد على الغاز الروسي.


وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية إن هذه الاتفاقيات تضاف إلى تلك المبرمة مع شركاء آخرين، من الخليج العربي إلى بحر قزوين وإلى الإمدادات الأكبر من جانب الولايات المتحدة.


وأضاف أن الحرب الدائرة في قلب أوروبا تجعل من الضروري إعادة التفكير بمصادر وطرق إمدادات الطاقة.


إيطاليا

لويجى دى مايو

أمن الطاقة

الاتحاد الأوروبى

الجزائر

الكونغو

أنجولا



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