وزير التنمية المحلية يصل المنيا لافتتاح بعض المشروعات التنموية

كتب على عبد الرحمن

وصل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إلى مقر محافظة المنيا فى مستهل زيارة يفتتح خلالها عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وكان فى استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ومن المقرر أن تتضمن زيارة الوزير افتتاح أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بدير جبل الطير بمركز سمالوط، وأعمال تطوير المرحلة الرابعة من كورنيش النيل بمدينة المنيا

ويشارك فى الافتتاحات الأستاذة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار والدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات وزارتى التنمية المحلية والسياحة والآثار.