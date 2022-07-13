هنفسحك وأنت فى البيت.. جولة على كورنيش النيل بالمنيا.. بث مباشر

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش النيل بمحافظة المنيا، الذى يشهد إقبالا كبيرا منذ بداية أول أيام عيد الأضخى المبارك، نظرا لما يتميز به كورنيش النيل من مساحات خضراء ورؤية مباشرة للنيل وكذلك مقاعد للعائلات والأسر بالإضافة إلى وجود دورات مياه.

وشهد كورنيش النيل بمحافظة المنيا تطورا كبيرا خلال فترة وجيزة أعاد الصورة الجمالية للمحافظة، وتم التطوير على 4 مراحل تم افتتاح 3 مراحل منها أمام الجمهور ومازالت المرحلة الرابعة تنتظر الافتتاح الرسمى.

وكانت محافظة المنيا قد استعدت لاستقبال عيد الأضحى وكذلك فترة الإجازات من خلال التنسيق مع كافة المديريات والأجهزة الأمنية، من خلال تجهيز المجازر، وفتح الحدائق، ومنع الإجازات، وكذلك غرف العمليات لمتابعة الحالة العامة.