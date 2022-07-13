اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 10:02 ص
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هنفسحك وأنت فى البيت.. جولة على كورنيش النيل بالمنيا.. بث مباشر

الأربعاء، 13 يوليه 2022 10:01 ص
هنفسحك وأنت فى البيت.. جولة على كورنيش النيل بالمنيا.. بث مباشر كورنيش المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش النيل بمحافظة المنيا، الذى يشهد إقبالا كبيرا منذ بداية أول أيام عيد الأضخى المبارك، نظرا لما يتميز به كورنيش النيل من مساحات خضراء ورؤية مباشرة للنيل وكذلك مقاعد للعائلات والأسر بالإضافة إلى وجود دورات مياه. 
 
وشهد كورنيش النيل بمحافظة المنيا تطورا كبيرا خلال فترة وجيزة أعاد الصورة الجمالية للمحافظة، وتم التطوير على 4 مراحل تم افتتاح 3 مراحل منها أمام الجمهور ومازالت المرحلة الرابعة تنتظر الافتتاح الرسمى.
 
وكانت محافظة المنيا قد استعدت لاستقبال عيد الأضحى وكذلك فترة الإجازات من خلال التنسيق مع كافة المديريات والأجهزة الأمنية، من خلال تجهيز المجازر،  وفتح الحدائق، ومنع الإجازات، وكذلك غرف العمليات لمتابعة الحالة العامة. 
 
كورنيش المنيا (1)
كورنيش المنيا (1)

كورنيش المنيا (2)
كورنيش المنيا (2)

كورنيش المنيا (3)
كورنيش المنيا (3)

كورنيش محافظة المنيا (1)
كورنيش محافظة المنيا (1)

كورنيش محافظة المنيا (2)
كورنيش محافظة المنيا (2)

كورنيش محافظة المنيا (3)
كورنيش محافظة المنيا (3)

كورنيش محافظة المنيا (4)
كورنيش محافظة المنيا (4)

كورنيش محافظة المنيا (5)
كورنيش محافظة المنيا (5)

 
 
 



 

 


كورنيش النيل

عيد الاضحى

احتفالات الغيد

اخبار المتيا

محافظة المنيا



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