وزير التنمية المحلية ومحافظ المنيا يتفقدان إدارة نظم المعلومات

كتب على عبد الرحمن والمنيا حسن عبد الغفار

تفقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى ووحدة المتغيرات المكانية بمبنى الديوان العام للمحافظة، وذلك فى مستهل زيارته اليوم الثلاثاء للمحافظة، لافتتاح أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بدير جبل الطير.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ المنيا إلى عرض من الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ حول دور منظومة المتغيرات المكانية فى رصد المخالفات فى عدد من المراكز، وكذلك النموذج الخاص بشهادة المتغيرات المكانية، مؤكدا أن كل حالة يتم فحصها بدقه شديدة وليس هناك أى مجال للتلاعب.

وأكد أبوزيد، أن محافظة المنيا تعد أولى محافظات الجمهورية التى قامت بإنشاء وحدة متغيرات مكانية رئيسى بالديوان العام مميكن بالكامل ووحدات فرعية له بمراكز ومدن المحافظة التسعة، بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة ورصد وضبط المتغيرات المكانية بموجب قرار المحافظ رقم 321 لسنة 2020 فى 26 / 4 / 2020، ويتم الرد على كافة المتغيرات فى حينه.

كما تفقد شعراوى واللواء أسامة القاضى سير العمل بالوحدة والوقوف على أعمال تطوير منظومة العمل وكيفية رصد حالات التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ومخالفات البناء، بالإضافة إلى جهود الإدارة فى تدريب العاملين بالإدارة المحلية بالمنيا حيث تم تدريب حوالى 500 موظف بمختلف القطاعات.

وأكد شعراوى على دعم الوزارة الكامل لجهود محافظة المنيا وباقى المحافظات فى ملف التحول الرقمى فى إطار خطة الدولة لمتابعة تنفيذ المشروعات وتعظيم الموارد المالية والتواصل مع المواطنين، مشيدًا بتجربة المنيا فى منظومة المتغيرات المكانية ونظم المعلومات والتى تعد نموذجًا يحتذى به بين المحافظات المصرية وتجربة لابد من الاستفادة منها ، كما أشاد وزير التنمية المحلية بمنظومة المتغيرات المكانية، ودورها الفعال والتى تم تطبيقها ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، والتى تساهم فى رصد حالات التعديات بالبناء المخالف عن طريق منظومة متكاملة مرتبطة برفع الاحداثيات الخاصة بالمواقع المخالفة والتى تساعد الأجهزة التنفيذية بشكل كبير فى تطبيق أحكام القانون حيال المخالفين وإزالة اى تعديات أو مخالفات فى المهد.

ومن جانبه، أشاد محافظ المنيا بدور منظومة المتغيرات فى رصد المخالفات فى عدد من المراكز، ويوجد نموذج خاص بشهادة المتغيرات المكانية، لافتا إلى أن ما تم تنفيذه من حملات إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية وأرض أملاك الدولة والبناء المخالف، بهدف الحفاظ على رقعة الأراضى داخل زمام المحافظة.