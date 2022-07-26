تفاصيل افتتاح وزير التنمية المحلية أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بدير جبل الطير

المنيا - حسن عبد الغفار

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية،، في بداية زيارته للمحافظة، وذلك لافتتاح أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بدير جبل الطير بمركز سمالوط، كما سيفتتح الوزير والمحافظ أعمال تطوير المرحلة الرابعة من كورنيش النيل بمدينة المنيا.

جاء ذلك بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة، الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات وزارتي التنمية المحلية والسياحة والآثار بالمحافظة.

شهد الوزير ومحافظ المنيا، خلال الاستقبال فيلما تسجيليا، أعدته إدارة الاعلام والتواصل حول أبرز الإنجازات التي حققتها محافظة المنيا على مدار 9 سنوات، بمختلف القطاعات الخدمية، كما كرم المحافظ المهندس عادل الجندي، منسق مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بوزارة السياحة، والدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة والعلاقات العامة، تقديرا للجهود المبذولة والتنسيق الدائم في ملف مسار العائلة المقدسة.

وأكد "القاضي" أن التنمية الشاملة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ترتبط ارتباطًا وثيقاً بإحياء تاريخنا الخالد، من خلال الاهتمام والرعاية والتطوير لآثارنا ومجدنا العريق، وهو الذي جعل الدولة المصرية توليه اهتماماً كبيرًا، وتضع الخطط والاستراتيجيات لتحقيق تلك الرسالة السامية، لدعم وتطوير كافة الأماكن والمزارات الأثرية والمتاحف، بشكل عام، و مسار العائلة المقدسة بشكل خاص.

هذا ويتكون مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، من 25 نقطة في 8 محافظات هي "شمال سيناء، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، القاهرة، المنيا، أسيوط"، حيث تضم محافظة المنيا دير العذراء بجبل الطير بسمالوط والتي تعد إحدى محطات رحلة العائلة المقدسة حيث مكثت في المغارة لمدة ثلاثة أيام ووصلت إليها عبر نهر النيل.

افتتاح أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بدير جبل الطير



محافظ المنيا يستقبل وزير التنمية المحلية محافظ المنيا يستقبل وزير التنمية المحلية

محافظ المنيا يستقبل وزير التنمية المحلية

افتتاح أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بدير جبل الطير

محافظ المنيا يستقبل وزير التنمية المحلية

افتتاح أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بدير جبل الطير

محافظ المنيا ووزير التنمية المحلية

افتتاح أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بدير جبل الطير

افتتاح أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بدير جبل الطير