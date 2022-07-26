اليوم السابع
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وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 11:10 ص
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعام الهجري الجديد سائلا الله العلي العظيم أن يجعله عام خير ويمن وبركة عليه وعلى مصرنا العزيزة وأن يزيدها أمنا وأمانا وتقدما وازدهارا في ظل قيادته الحكيمة وأن يوفقنا الحق سبحانه  لما يحبه ويرضاه.
 
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم السبت، الموافق 30 من شهر يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

العام الهجرى الجديد

اخبار مصر

الأوقاف

1444 هجريا

وزير الأوقاف



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