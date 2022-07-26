وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

كتب على عبد الرحمن

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعام الهجري الجديد سائلا الله العلي العظيم أن يجعله عام خير ويمن وبركة عليه وعلى مصرنا العزيزة وأن يزيدها أمنا وأمانا وتقدما وازدهارا في ظل قيادته الحكيمة وأن يوفقنا الحق سبحانه لما يحبه ويرضاه.