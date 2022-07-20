اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 07:28 م
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فتوى اليوم.. حكم التهنئة بالعام الهجرى الجديد

الأربعاء، 20 يوليه 2022 07:10 م
فتوى اليوم.. حكم التهنئة بالعام الهجرى الجديد العام الهجرى
كتب لؤى على

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واصل "اليوم السابع" تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه:ما حكم التهنئة بالعام الهجري؛ حيث يدعي البعض أن تبادل التهنئة بقدوم العام الهجري من البدع؛ لأن بداية العام ليست من الأعياد التي يُهنَّأ بها، وإنما هو شيء ابتدعه الناس؟، وجاء رد الدار كالآتى:
 
 
التهنئة بقدوم العام الهجري مستحبة شرعًا؛ لما فيها من إحياء ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وما فيها من معان سامية وعبر نافعة، وقد حث الشرع على تذكر أيام الله وما فيها من عبر ونعم، كما أنه بداية لعام جديد، وتجدد الأعوام على الناس من نعم الله عليهم التي تستحب التهنئة عليها. 

دار الافتاء

فتوى اليوم

العام الهجرى

فتوى



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