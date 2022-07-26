اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 04:15 م
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نصائح طبية لاستقبال نتيجة الثانوية العامة بكل هدوء

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 03:00 م
نصائح طبية لاستقبال نتيجة الثانوية العامة بكل هدوء كيفية استقبال نتيجة الثانوية العامة
كتبت نهير عبد النبى

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تعتبر هذه الفترة من أصعب الفترات التى تمر على طلاب الثانوية العامة، وهى انتظار النتيجة التى تحدد مستقبلهم وحياتهم، وهنا يعيش الطلاب حالة من التوتر والقلق الشديد الذى يؤثر على نفسيتهم وحالتهم الصحية، ما يعرضهم لمشاكل صحية خطيرة فى المستقبل.
 
وحسب ما ذكره موقع  healthline ينصح طلاب الثانوية العامة وأسرهم باستقبال النتيجة بكل هدوء أو توتر، وللأهل أيضا دور كبير فى ذلك وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لاستقبال نتيجة الثانوية العامة وهى:
 
- يجب أن تضع فى اعتبارك أن نتيجة الثانوية العامة ليست نهاية المطاف فلديك حلول كثيرة إذا لم تكن النتيجة مرضية، لذلك عليك تقبل الوضع والنتيجة مهما كانت.
 
- حاول أن تكون مع أسرتك أو أصدقائك عند استقبال نتيجة الثانوية العامة ولا تنتظرها بمفردك.
 
- حاول دائما أن تبحث عن البدائل فإذا كان مجموعك لا يناسب الكلية التى تريد أن تحصل عليها فضع دائما بدائل أخرى حتى لا تشعر باليأس والخذلان.
 
- على الأهل دور كبير فى الوقوف بجانب أبنائهم فى هذه اللحظات، وابتعدوا تمام عن اللوم والعتاب أو السخرية التى تعرض الأبناء للإحباط والتوتر وقد يزيد ذلك من توترهم وقد يسبب لهم عقدة نفسية.

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