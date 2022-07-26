نجيب ساويرس يوافق على بيع حصته في شركة بلتون إلى "شيميرا الإماراتية"

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، المساهم الرئيسي بها رجل الأعمال نجيب ساويرس، موافقة مجلس الإدارة بإجماع الحاضرين على الاستجابة لعرض الشراء الإجباري من شركة شيميرا للاستثمار أو من خلال أي من شركاتها التابعة للاستحواذ على أسهم شركة بلتون المالية القابضة مقابل سعر العرض 1.485 جنيه للسهم الواحد، وذلك ببيع كل أو بعض الأسهم المملوكة لشركة أوراسكوم المالية القابضة في شركة بلتون المالية القابضة وعددها 259.1 مليون سهم، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية.

وكان سهم شركة بلتون المالية القابضة، قد ارتفع بنسبة 45.92% خلال تعاملات شهر يونيو الماضى، ليغلق عند مستوى 1.484 جنيه بحجم تداول 125.6 مليون سهم بقيمة 166.2 مليون جنيه، بعد تقدم عرضين إحداهما إماراتى لشراء الشركة.

وتلقت شركة بلتون المالية القابضة، عرضين خلال شهر يونيو الماضي؛ الأول من شركة دبليوم إم للاستشارات يوم 5 يونيو الجارى، بسعر مبدئى 1.35 جنيه للسهم، والثانى من شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية بسعر مبدئى قدره 1.485 جنيه للسهم، ووافقت شركة بلتون المالية، على إجراء الأولى الفحص النافى للجهالة قبل تتراجع عن هذه الخطوة بعد تقدم الشركة الثانية بعرض أعلى.

وحققت بلتون المالية القابضة، أرباحاً بلغت 3.835 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 3.803 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية، وارتفع إجمالى إيرادات الشركة إلى 107.26 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل إيرادات قدرها 97.94 مليون جنيه فى الربع الأول من العام الماضي.