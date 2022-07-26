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نتيجة الثانوية العامة 2022.. اليوم السابع ينشرها فور اعتمادها رسمياً

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 12:09 م
نتيجة الثانوية العامة 2022.. اليوم السابع ينشرها فور اعتمادها رسمياً امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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يترقب أولياء الأمور والطلاب نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022، وتعمل الكنترول حاليا على الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة النتائج وأيضا تجميعه.

وحرصا من "اليوم السابع" على تقديم الخدمات لقرائة" ينشر موقع اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2022 عقب اعتمادها رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث يتح للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال استخدام رقم الجلوس وتظهر النتيجة للطالب تتضمن" درجات الطالب فى كل مادة وحالته راسب أم دور ثان ام راسب باق للاعادة" ومجموعه الكلى وترتيبه.
 
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للاشاعات ولا توجد له أى مصداقية.
 
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان، موضحة أن الامتحانات تبدا 20 أغسطس المقبل وتنتهى 30 من نفس الشهر.
 
وأوضحت الوزارة أنه يؤدى يوم السبت 20 أغسطس الطلاب الامتحان فى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 اغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 اغسطس الكيمياء والجغرافيا والاحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 اغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

 


الثانوية العامة

الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022

اعلان نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

نتيجه الثانويه العامه 2022

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس



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