مصرع شخص وإصابة 2 آخرين صدمتهم سيارة فى الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران بعدما صدمتهم سيارة أثناء تواجدهم في شارع القومية العربية بالجيزة، تم نقل المتوفى والمصابين الى المستشفى ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث ووجود ضحايا بشارع القومية العربية، على الفور انتقل رجال المرور الى المكان وتبين من الفحص أن سائق سيارة أجرة صدم 3 شباب، مما أسفر عن مصرع أحدهم وإصابة اثنين آخرين نقلا إلى المستشفى في حالة خطرة.

وقال شهود عيان، أن السائق بدت عليه علامات تناول مواد مخدرة في ظل عدم اتزانه، وتحفظت الشرطة على المشكو في حقه تمهيدًا لخضوعه لتحليل مخدرات تحت إشراف الطب الشرعي، وتحرر المحضر اللازم.