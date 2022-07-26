مسابقة 30 ألف معلم.. اختبارات يجب على المتقدم اجتيازها.. تعرف عليها

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم عقد اختبارات للمتقدمين للتعيين فى مسابقة 30 ألف معلم، تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم انه يجيدها، والكفايات التكنولوجية والمعرفية، وتضم اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار الكفايات التربوية واختبارات في التخصص.

وأوضحت أنه سيتم توقيع الكشف الطبى على المتقدمين وأيضا إجراء تحليل مخدرات، لافتة إلى أن الاختبارات ستعقد إلكترونيا.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بشأن إجراء الجهاز المسابقة المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

واطمأن رئيس الوزراء على سير مراحل المسابقة بحوكمة تضمن تحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، وبشكل يحقق اختيار الأكفأ من بين المتقدمين، خاصة أن المعلم هو الركن الأهم لضمان جودة العملية التعليمية، مشددا على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحكومة على تلبية احتياجات قطاع التعليم قبل الجامعى من المعلمين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن حوكمة جميع إجراءات المسابقة، تضمن اختيار المعلم الأكفأ الذى يتمتع بالمهارات التربوية والعلمية، ويملك أكبر قدر من معرفة الاتجاهات الحديثة فى التدريس بالمرحلة التعليمية التى من المقرر أن يعمل بها.

وقال الدكتور صالح الشيخ خلال التقرير أن الجهاز فتح باب التقديم فى المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ فى الفترة من 4 إلى 24 يوليو الجاري، وتم غلقه أمس، وبلغ عدد المتقدمين 135 ألفا و 60 متقدما، مشيرا إلى أن البوابة حققت 109.773.887 مليون زيارة منذ إطلاق النسخة المطورة من البوابة فى أول يوليو 2021 وحتى موعد غلق باب التقديم فى المسابقة.

وأضاف "الشيخ" أن الجهاز يواصل فحص الطلبات المقدمة، للتأكد من استيفاء أصحابها الشروط المطلوبة وتأهيلهم لمرحلة الاختبار الإلكترونى الذى سيعقد للمتقدمين لكل محافظة على حدة بمركز تقييم القدرات والمسابقات، وسيقوم الجهاز بمجرد الانتهاء من المحافظة، بعرضها على رئيس مجلس الوزراء، ثم إرسالها إلى وزارة التربية والتعليم لإعمال شئونها.

وأكد استعداد وجاهزية مركز تقييم القدرات لاستقبال المتقدمين لأعمال الاختبار الإلكتروني، لافتا إلى أنه تمت مراجعة جميع عمليات التقييم الذى سيعقد وسط إجراءات احترازية مشددة؛ تجنبا لانتشار فيروس كورونا