محافظ كفر الشيخ يهنئ رئيس الجامعة ويكرم النائبين ويستعرض جهود المحافظة

كفر الشيخ- محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، على حصول الجامعة على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، وآخرها كليتي الهندسة والزراعة، وهذا ما أظهرته نتائج تصنيف شنغهاي الدولي لعام 2022 للتخصصات الأكاديمية للجامعات على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرزاق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والمستشار القانوني للجامعة وأمين عام الجامعة الدكتور علي صبري.

وكرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، تقديراً لما بذلاه من جهد طوال فترة رئاستها للقطاعين، ولبلوغهما السن القانونية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه يوجه التحية والتقدير لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وكل أعضاء هيئة التدريس ، مؤكدًا أن يشيد بالتعاون بين المحافظة والجامعة في شتى المجالات، لخدمة أهالي المحافظة ، مشيداُ بخريجي الجامعة العاملين بالمحاافظة، والذين ساهموا في تطوير المنظومة الحكومية والمراكز التكنولوجية والجيو مكانية والتدريب.

واستعرض محافظ كفر الشيخ، الجهود التي تبذلها المحافظة في كافة القطاعات، ومنها إنشاء المحاور الجديدة لربط شرق وغرب العاصمة، وتوسعة الشوارع، مؤكداً أنه جاري وتوسعة امتداد طريق صبرى القاضى واستكماله يسارا حتى مزلقان محطة سخا: ومسار العائلة المقدسة حتى رافد الطريق الدولى، و استكمال تطوير الرصف بطريق الموقف، بالاضافة لتسويق سجاد وكليم فوه، بالتعاون مع وزارة التضامن،والبداية من خلال شراء بعض المنتجات ب 321 ألف جنيه.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تشهد تطويرا شاملا في القطاع الصحي، وخاصة في العديد من المستفيات، مؤكداً أنه وجه بتوعية المواطنين لتطعيمهم بالجرعة الثالثة التنشيطية، حفاظا على حياتهم، وحرصا على سلامتهم من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، أن الدكتور حسن يونس، و الدكتور رضا صالح، شخصيتان متميزتان أديا دورهما بإخلاص، وعملهما على الوجه الأكمل، معليان المصلحة العامة، تاركين الأثر الطيب متمنياً لهما التوفيق.

ووجه دسوقي خلال الجلسة باسم مجلس الجامعة الشكر والتقدير للدكتور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على كل ما قدماه للجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة ،بما قدمه نائباه من جهد متميز وعمل دؤوب للجامعة، مؤكدا أن « يونس و صالح» تحملا المسؤولية في ظروف صعبة وقاداها بثقة واقتدار، مشيراً إلى أن قطاعي الدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية البيئة قد شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية والتي تضمنت أعمال تطوير وإضافة عدد من البرامج الجديدة داخل عدد من كليات الجامعة، إلى جانب التوسع في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لها.

من جانبهما عبر الدكتور حسن يونس، والدكتور رضا صالح، عن بالغ امتنانهما وشكرهما وتقديرهما لمحافظ كفرالشيخ، والدكتور رئيس الجامعة ومجلس الجامعة على التكريم.

جانب من التكريم لنائب رئيس الحجامعة





مجلس جامعة كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة ونوابه

محافظ كفر الشيخ ورئيس الجامعة يكرمان نائب رئيس الجامعة