محافظ بني سويف ونائب وزير الاتصالات يشهدان ورشة عمل حول التحول الرقمى

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات، تنفيذ ورشة عمل حول استراتيجية مصر الرقمية والمشروعات الحالية التي تنفذها الدولة فى مجال التحول الرقمي والتطوير المؤسسي الرقمي للوصول بالخدمات وبالمحافظات إلى أن تكون رقمية بما يساهم فى بناء جمهورية جديدة ذكية تشاركية لا ورقية، وتأتي الورشة في إطار تهيئة محافظة بني سويف لأعمال التحول الرقمي من خلال تعزيز الثقافة والمهارات الرقمية للقيادات والعاملين بالمحافظة.

وشهدت الورشة حضور نائبي محافظ بني سويف، الدكتور عاصم سلامة، والسيد بلال حبش، ومجموعة من العاملين بإدارات نظم المعلومات وبعض القيادات التنفيذية والإشرافية بالمحافظة من رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية والمديريات، وبعض القيادات والعاملين بقطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال الورشة قدمت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي عرضًا تقديميًا حول التطوير المؤسسي في إطار استراتيجية مصر الرقمية، مؤكدة سعي الدولة إلى بناء مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج، راصدة العديد من مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي وبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين لتهيئة الوزارات والمحافظات والهيئات العامة لأعمال التحول الرقمي، والتأكد من استيعابها وضمان استدامتها.

كما أشادت نائب الوزير بما تم تنفيذه بالمحافظة تحت قيادة وتوجيهات المحافظ الشاب " د محمد هاني غنيم " ،مشيرة إلى الشراكة السابقة مع المحافظ في مشروع التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد عندما كان يشغل مهام نائب محافظ بورسعيد .

ومن جانبه أثنى محافظ بني سويف بفريق عمل الوزارة في مقدمتهم نائب وزير الاتصالات والوفد المرافق لها، مؤكدًا حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لتهيئة المحافظة للعمل بالمنظومة الرقمية، مشيداً بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي لها، فضلاً عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ومبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطنين. وأكد المحافظ أن المحافظة تعتبر ملف التحول الرقمي والتطوير المؤسسي الرقمي ضمن أولوياتها الاستراتيجية نظراً للآثار الإيجابية على منظومة العمل الحكومي وعلى رضاء المواطنين.

وأشار محافظ بني سويف للتعاون المثمر بين المحافظة والوزارة في مجال تنمية قطاع الاتصالات ضمن استراتيجية تنموية محلية طموحة تعمل من خلالها المحافظة والتي تمثل خطوة جادة في مجال تطبيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ، مؤكدا على أنه حاليا يتم الاعداد لتنفيذ خطوات عملية تتضمن مشروعات نوعية ستجعل بني سويف مركزا استثماريا محويا على مستوى الجمهورية خاصة بإقليم شمال الصعيد، وعقب انتهاء ورشة العمل ، تم تسليم شهادات برنامج أساسيات التحول الرقمي والموظف الحكومي المحترف وشهادات برنامج السلوك التكنولوجي.

كما سيرافق نائب المحافظ " بلال حبش " نائب وزير الاتصالات تفقد برنامج التنمية وبناء القدرات (المهارات الرقمية الأساسية typing) للموظفين العاملين بمحكمة بني سويف الابتدائية ، وتنفيذ البرنامج للموظفين والمستشارين والعاملين بهيئة قضايا الدولة بالمحافظة، حيث يتم تنفيذ ذلك بمقر مكتبة بني سويف العامة التابعة للمحافظة.