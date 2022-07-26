مجلس مدينة سفاجا ينظم لجنة لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف السيارات

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مجلس مدينة سفاجا، وسط محافظة البحر الأحمر، عن تنظيم لجنة لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف السيارات بالمدينة، وكذلك متابعة تطبيق تعريفة المواصلات التي اعلن عنها مجلس المدينة .

وأكد مجلس مدينة سفاجا، أن اللواء ياسر شعبان، رئيس المدينة وجه بتنظيم لجنة مشكلة من ديوان الوحدة المحلية لمدينة سفاجا لمتابعة سير العمل بمواقف سيارات الأجرة والسرفيس، ومحطات الوقود بنطاق المدينة، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، عقب تحريك أسعار السولار والبنزين، وزيادة تعريفة الركوب .

وشدد رئيس المدينة، على ضرورة المتابعة المستمرة لإلتزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة المحددة والتي أعلنتها محافظة البحر الأحمر، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.

ووجه بضرورة مراقبة انتظام حركة نقل الركاب، والعمل داخل المواقف ومحطات الوقود، دون أية معوقات، والتأكد من الالتزام بالمسارات المقررة، والتعريفة المحددة، دون أية زيادات أو استغلال للمواطنين، ووضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على السيارات، ومداخل المواقف بشكل واضح، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.