متى يحصل المواطنون على جرعة خامسة من لقاح كورونا؟ الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أنه متوقع أن يكون هناك جرعة 5 من لقاح كورونا إذا استمرت الإصابات في تزايد وهو ما يعنى أن الوباء لم يصبح وباء موسمي.

وأوضح الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن أدوية البرتوكول العلاجي لكورونا ومتحوراته متوفرة في جميع المستشفيات وتصرف مجانا وتابع: سيتم تحديث البرتوكول العلاجي في نسخته السابعة خلال ساعات ويضاف أدوية جديدة.

وتابع: إن هناك متحور جديد من "أوميكرون " أدي إلي زيادة في الإعداد، وهذا المتحور يطلق عليه " B4-B5"، كما أن هناك خلطا خاطئا وشائعا وهو ان الكورونا شيء ومتحور "اوميكرون " شيء آخر وهذا ليس صحيحا على الإطلاق حيث أن " اوميكرون " إحدى متحورات الفيروس.

وقال: متحور أوميكرون الجديد "B4-B5" يتسم بزيادة في الانتشار والتكاثر ولكن في المقابل يهاجم الجهاز التنفسي العلوي، ولا يهاجم الرئتين سوي نسبة بطيئة للغاية.