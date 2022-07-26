لو مصاب بحروق شمس.. كيفية الاستحمام بطريقة صحيحة لتجنب المضاعفات

لو عانيت مؤخرا من ضربة وحروق الشمس، فإن الشىء الذى يتبادر إلى الذهن هو أخذ حمام هادئ للتخلص من الإحساس بالحرقان والحكة.
ووفقا لموقع "healthline" فإن حروق الشمس رد فعل التهابى للضرر الناجم عن التعرض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية، والتى تسبب احمرار الجلد والألم عند لمسه، وقد تؤدى حروق الشمس إلى الإصابة بالسرطان فى الحالات القصوى.
وعلى الرغم من أن الألم والإحساس بالحرقان يتحسنان بمرور الوقت عند استخدام الكريمات الموضعية أو الأدوية المناسبة، إلا أن هناك بعض حيل الاستحمام البسيطة التي يمكن أن تخلصك من جلسات الاستحمام المؤلمة وتعالج الحروق بمرور الوقت.
كيفية الاستحمام بطريقة صحيحة مع حروق الشمس؟
يوصى الأطباء بأخذ حمام بارد أو دش بارد بعد التعرض للشمس لانخفاض درجة حرارة الجسم.
نصائح للاستمتاع بجلسة استحمام خالية من الألم:
- لا تأخذ حمامًا ساخنًا أبدًا بعد حروق الشمس، فقد يكون لذلك تأثير سلبى على الطبقة الخارجية من الجلد.
- انتظر حتى تدخل درجة حرارة الماء المناسبة للدش أو الحمام لمنع المزيد من التهيج.
- أضف ضغطًا باردًا على المنطقة المصابة للتخفيف.
- تجنب التعرض لدرجة الحرارة الشديدة لأنها قد تعيق عملية الشفاء، استخدم أقل درجة حرارة ممكنة.
- تحكم فى ضغط الدش واجعله خفيفًا لتجنب المزيد من الالتهابات أو الطفح الجلدى أو البثور.
- ارسم حمامًا ببضع قطرات من زيت اللافندر أو البابونج واغمر فيه.
- تجنب قضاء الكثير من الوقت فى الحمام لأنه قد يزيد من جفاف الجلد.
- جفف الجلد بالتربيت عليه، ولا تفركه لأنه قد يؤدى إلى تفاقم الحرق.
- ضع مرطبًا أو واقيًا من الشمس بعد الخروج من الحمام.
- يوصى الخبراء أيضًا بوضع واقٍ من الشمس لمدة 15-30 دقيقة قبل الخروج فى الشمس لفترات طويلة.
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