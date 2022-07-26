لو مصاب بحروق شمس.. كيفية الاستحمام بطريقة صحيحة لتجنب المضاعفات

كتبت إيناس البنا

لو عانيت مؤخرا من ضربة وحروق الشمس، فإن الشىء الذى يتبادر إلى الذهن هو أخذ حمام هادئ للتخلص من الإحساس بالحرقان والحكة.

ووفقا لموقع "healthline" فإن حروق الشمس رد فعل التهابى للضرر الناجم عن التعرض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية، والتى تسبب احمرار الجلد والألم عند لمسه، وقد تؤدى حروق الشمس إلى الإصابة بالسرطان فى الحالات القصوى.

وعلى الرغم من أن الألم والإحساس بالحرقان يتحسنان بمرور الوقت عند استخدام الكريمات الموضعية أو الأدوية المناسبة، إلا أن هناك بعض حيل الاستحمام البسيطة التي يمكن أن تخلصك من جلسات الاستحمام المؤلمة وتعالج الحروق بمرور الوقت.

كيفية الاستحمام بطريقة صحيحة مع حروق الشمس؟

يوصى الأطباء بأخذ حمام بارد أو دش بارد بعد التعرض للشمس لانخفاض درجة حرارة الجسم.

نصائح للاستمتاع بجلسة استحمام خالية من الألم: