لو بتعانى من النحافة.. جرب هذه الطرق الصحية لاكتساب الوزن

كتبت إيناس البنا

من الضروري أن تحافظ على وزن صحي، والنحافة مثلها مثل السمنة تسبب مشاكل صحية تلحق الضرر بالجسم، فإذا كنت تعاني من نقص الوزن، فقد تواجه مشاكل مثل انخفاض ضغط الدم وفقر الدم وانخفاض المناعة من بين حالات أخرى، لذلك من المهم أن تحافظ على وزن صحي حتى لا تعاني من مضاعفات صحية، فى هذا التقرير نتعرف على طرق صحية لزيادة الوزن، لمن يعانى من النحافة.

ووفقًا لموقع "timesnownews"، من المهم أن تكتسب وزنًا بطريقة صحية وألا تكتفي فقط بتضمين جميع أنواع الأطعمة في نظامك الغذائي لزيادة الوزن، يمكن أن يؤدي تضمين جميع أنواع الفاكهة مرة أخرى إلى مخاطر صحية أخرى، لذلك من المهم أن تراقب ما تأكله وكيف تمارس الرياضة.

إليك بعض الطرق التي ستساعدك على إضافة بعض الكيلوجرامات إذا كنت تعاني من نقص الوزن.

أضف الكربوهيدرات إلى نظامك الغذائي

إذا كنت ترغب في إضافة بعض الكيلوجرامات الإضافية إلى نظامك الغذائي، فمن المستحسن أن تضيف القليل من الكربوهيدرات إلى نظامك الغذائي ويمكن أن يكون ذلك بعض البطاطس أو القليل من الأرز ويمكن أن يساعدك ذلك في إضافة بعض الكيلوجرامات الإضافية.

أضف العصائر والمخفوقات إلى نظامك الغذائي

تحتوي العصائر والمخفوقات على سعرات حرارية فيها ويمكن أن يزيد استهلاكها من وزنك، أيضًا ، لديهم عناصر غذائية جيدة وهو خيار صحي مرة أخرى.

التمرين

ممارسة الرياضة مهمة لفقدان الوزن، عند ممارسة الرياضة، فإنك توقف تراكم الدهون وتعمل على بناء العضلات مما يساعد في النهاية على زيادة الوزن.

احصل على نوم جيد

عندما تحصل على نوم جيد، فإنه يساعد على تحسين معدل الحرق أو التمثيل الغذائي الخاص بك ويساعد أيضًا في اكتساب العضلات ما يؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن.