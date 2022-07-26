للنساء.. فحوصات مهمة لاكتشاف سرطان الثدى

كتبت نهير عبد النبى

سرطان الثدى واحد من أشهر أنواع الأمراض السرطانية الخطيرة، وفى الغالب تصاب بها السيدات، وتؤثر على حياتهم وحالتهم الصحية وقد تحتاج بعضهن لاستئصال الثدى.

وحسب ما ذكره موقع cancer فإن هناك بعض الفحوصات اللازمة التى تثبت الإصابة بسرطان الثدى ودرجة خطورته وهى:

- الماموجرام تصوير الثدى بالأشعة السينية هو أفضل طريقة للكشف عن سرطان الثدى مبكرًا، وعندها يكون من الأسهل علاجه قبل أن يصبح كبيرًا بما يكفى للشعور أو التسبب فى ظهور الأعراض.

يمكن أن يقلل إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية بانتظام من خطر الوفاة بسبب سرطان الثدى، وفي هذا الوقت، يعد التصوير الشعاعي للثدي أفضل طريقة للكشف عن سرطان الثدي لمعظم النساء في سن الفحص.



- التصوير بالرنين المغناطيسى للثدى يستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي للثدي المغناطيس وموجات الراديو لالتقاط صور للثدي، ويتم استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي للثدي جنبًا إلى جنب مع تصوير الثدي بالأشعة السينية لفحص النساء المعرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدى نظرًا لأن التصوير بالرنين المغناطيسى للثدى قد يبدو غير طبيعى حتى فى حالة عدم وجود سرطان، فلا يتم استخدامه للنساء المعرضات لخطر متوسط.



فحص الثدى السريرى الفحص السريري للثدي هو فحص يقوم به طبيب أو ممرضة يستخدم يديه ليشعر بالكتل أو أى تغيرات أخرى.