كل ما تريد معرفته عن قطارات النوم وكيفية الحجز

كتب سيد الخلفاوى

تمتلك هيئة السكة الحديد عربات نوم تقدم خدمات فندقية خلال رحلات السفر، ويقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن كيفية حجز تذاكر قطارات النوم ومتطلبات هيئة السكة الحديد خلال حجزها واسعارها من القاهرة حتى أسوان، والمحطات التي تتوقف بها قطارات النوم وكيفية حجز مقاعدها.

اولا - الأسعار من القاهرة للأقصر وأسوان أو العكس:

1ـ على قطاري رقم 87 & 88 كالتالى:

- الكابينة المفردة بمبلغ 630 جنيها.

- الكابينة المزدوجة بمبلغ 400 جنيه .

- الطفل من اربع إلى عشر سنوات بمبلغ 350 جنيها.

2ـ على قطارات أرقام 83 & 82 & 85 & 84 كالتالى:

- الكابينة المفردة بمبلغ 700 جنيه.

- الكابينة المزدوجة بمبلغ 450 جنيها.

- الطفل من 4 إلى 10 سنوات بمبلغ 400 جنيه.

ثانيا كيفية الحجز :

1ـ تتوقف قطارات النوم في المحطات الرئيسية فقط.

2ـ يجرى حجز مقاعدها من مكاتب حجز تذاكر النوم الموجودة بالمحطات الرئيسية.

3ـ يمكن حجزها أيضا أونلاين عبر الموقع الإلكترونى للشركة الوطنية لإدارة عربات النوم التابعة لهيئة السكة الحديد.

4ـ يجرى الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى.

5ـ في حالة حجز كابينة مزدوجة للجنسين يشترط قسيمة الزواج أو أن تكون القرابة من الدرجة الأولى.