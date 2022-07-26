قلق بريطانى بسبب إدمان الكحول فى "عزلة كورونا".. دراسة تتوقع حجم الوفيات خلال 20 عاما

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية نتائج دراستين توصلتا إلى أن 25 ألف شخص أكثر من المعتاد قد يموتون على مدار العشرين عامًا القادمة في إنجلترا نتيجة لعادات الشرب الثقيلة التي بدأت خلال عمليات إغلاق وباء كورونا.

وتنبأت الدراستان بدخول أكثر من مليون شخص إضافي إلى المستشفيات وتكبد هيئة الخدمات الصحية الوطنية أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني.

ودفعت نتائج الدراستين الممولتان من هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى دعوات جديدة من خبراء الصحة لاتخاذ إجراءات حكومية أكثر تصميماً للحد من الضرر المرتبط بالكحول من خلال معالجة سعره وتوافره والترويج له.

ووجدت الدراستان الأشخاص الذين شربوا باعتدال بالفعل عندما دخلت المملكة المتحدة في أول إغلاق لها في مارس 2020 ، قللوا بشكل عام من تناولهم للكحول بينما كانت القيود التي أمرت بها الحكومة على الاختلاط الاجتماعي في مكانها. ومع ذلك ، فإن العديد من أولئك الذين شربوا بالفعل بكثافة استهلكوا المزيد من الكحول في الوقت الذي تم فيه إغلاق الحانات والمطاعم والأماكن الأخرى التي تبيع الكحول ، مما أدى إلى ارتفاع مفاجئ في الوفيات.

وحللت كلتا الدراستين التأثير المحتمل على المدى الطويل للاتجاه نحو كثرة الشرب. وجد أحدهم ، من قبل أكاديميين في جامعة شيفيلد ، أنه في ظل السيناريو الأسوأ - حيث يستمر هؤلاء الأشخاص في الشرب عند مستويات مرتفعة من فيروس كورونا – ووجدتا أنه يمكن أن تحدث 25192 حالة وفاة إضافية ، إلى جانب 972382 حالة دخول إلى المستشفى وتكلفة 5.2 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2042. وقد استندت الدراستين إلى نمذجة 45 حالة صحية مختلفة مرتبطة بالكحول.

وقال كولين أنجوس ، أحد كبار الباحثين في شيفيلد ، وضمن فريق الدراسة.: "تسلط هذه الأرقام الضوء على أن تأثير الوباء على سلوكنا في الشرب من المرجح أن يلقي بظلاله على صحتنا ويرسم صورة مقلقة."

وقالت سادي بونيفاس ، رئيسة الأبحاث في المعهد الدولي للعلوم: "أدت التغييرات في استخدام الكحول أثناء الوباء إلى زيادة بنسبة 20٪ في الوفيات المرتبطة بالكحول في إنجلترا في عام 2020 ، وتستمر الاتجاهات المقلقة."

وتسبب الكحول في 10700 حالة وفاة و 640 ألف حالة دخول إلى المستشفيات في إنجلترا ، وكلف 2.7 مليار جنيه إسترليني للعلاج ، في عام 2019 ، العام الذي سبق اندلاع وباء كورونا.