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قطع المياه غدا عن 6 مناطق بشبرا الخيمة من 10 صباحا وحتى الثانية ظهرا للصيانة

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 07:25 م
قطع المياه غدا عن 6 مناطق بشبرا الخيمة من 10 صباحا وحتى الثانية ظهرا للصيانة انقطاع مياه الشرب
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مناطق (بيجام – عبد المنعم رياض– أم بيومى - أرض الجنينة – مدينة السعادة والتعاون – عزبه عثمان) بشبرا الخيمة، وذلك غدا الأربعاء الموافق 27- 7 – 2022، لمدة 4 ساعات، وذلك بدءا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهر نفس اليوم.
 
وأوضحت الشركة في بيانها، أن عملية انقطاع مياه الشرب نظراً لوجود أعمال لحامات على خط قطر 600 مم بشارع أحمد عرابى بمنطقة شبرا الخيمة، كما أهلبت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
 
وأضافت الشركة، أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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