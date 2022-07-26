فرص عمل للشباب.. تنظيم ملتقى توظيف برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تنظيم الملتقى التوظيفى الأول الخاص ببرنامج فرصة للتمكين الاقتصادى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والمُقام تحت شعار "من الحماية إلى الإنتاج"، لتوفير فرص عمل للشباب والفتيات القادرين على العمل من برنامج تكافل وكرامة بمشاركة عدد من الشركات والمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص وذلك اليوم الثلاثاء 26 / 7 / 2022، الساعة 10 صباحاً بنادى الربيع بمدينة الزقازيق.

وأوضح محافظ الشرقية أن الملتقى مُقام بالتنسيق بين المحافظة ومديريتى التضامن الاجتماعى والقوى العاملة لتمكين الفئات القادرة على العمل من برنامج تكافل وكرامة بتوفير فرص عمل حقيقية لهم بالقطاع الخاص تدر عليهم دخلاً وتحقق لهم حياه كريمة.

أشاد محافظ الشرقية بالتعاون والتنسيق بين وزارتى التضامن الاجتماعى والقوى العاملة فى إطلاق المبادرة والتى تهدف إلى مد مظلة الحماية المجتمعية للفئات المستهدفة من برنامج تكافل وكرامة، والذى اطلقته الدولة لتحقيق حياه أفضل للمواطنين.