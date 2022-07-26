اليوم السابع
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طبيبة بيطرية تحذر من الإسراف فى تناول "الجبن المطبوخ".. اعرف السبب

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 06:00 ص
طبيبة بيطرية تحذر من الإسراف فى تناول "الجبن المطبوخ".. اعرف السبب جبنة - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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قالت الدكتور سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن الجبن المطبوخ من الجبن المليء بالدهون، مشيرة إلى أنها من أكثر أنواع الجبن المفضلة لدى الأطفال وتُعد ضمن أساسيات وجبه الإفطار والعشاء، رغم أضرار كثرة تناولها.
 
وأوضحت سالى، أن خبراء بالتغذية أكدوا أن الجبن المطبوخ له أضرار وتسبب الكثير من المشاكل الصحية وتتسبب في إصابة الأطفال بأربعة أمراض خطيرة وهى: أمراض الكلى المبكرة، أمراض القلب، السكر، الضغط، وذلك لأنها تتكون من:
 
1- 75% دهون مهدرجة مضاف إليه لون وطعم نباتي .
 
2-  يحتوى على كميات قليلة من البروتين لا تصل إلى 2 جرام في كل 28 جرام من الجبنة لذا لا يمكن الاعتماد على الجبن المطبوخ كمصدر جيد للبروتين.
 
3- يعتبر الجبن المطبوخ فقير بمحتواه من الكالسيوم، والمعادن الأخرى والفيتامينات على خلاف مشتقات الألبان الأخرى.
 
4- ويحتوي على كمية قليلة من الكربوهيدرات.
 
ونصحت بعدم الإفراط فى تناولها قدر المستطاع والاكتفاء بساندوتش واحد مرتين أو 3 فى الأسبوع على أن يحتوي الساندوتش على قطعة واحدة، مع الحرص على اختيار النوع الخالى من الدهون النباتية، مؤكدة أن الأفضل هو تناول كوب من اللبن فيكون أفضل من 4 أو 5 قطع جبن مطبوخ.

اضرار الجبن المثلثات

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