ضبط 1477 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط (1477) قضية تموينية متنوعة من بينهم (438) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (99٫242 طن " دقيق – مكرونة – سكر – ملح- أعلاف منظفات " – 17600 قطعة مستلزمات طبية- 818 عبوة سجائر) ، وكذا (630) قضايا فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (11 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع"- 162 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 157 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 74 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 74 قضية توقف عن الإنتاج – 152 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (6٫550 طن دقيق بلدى مدعم– 13200 رغيف بلدى مدعم) ، وكذا (11) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (2٫500 طن "أسمدة مدعمة" – 13700 لتر مواد بترولية – 300 إسطوانة).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (107٫892 طن – 818 عبوة سجائر - 13700 لتر مواد بترولية –300 إسطوانة – 13200 رغيف بلدى مدعم- 17600 قطعة مستلزمات طبية).. كان أبرزها ضبط (18٫58 طن "سكر حر – مكرونة – دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر وعبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة وضبط( 3,25 طن دقيق بلدى مدعم) مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم .. بحوزة (صاحب مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط (13700 لتر مواد بترولية ) تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى .. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة القليوبية وضبط (23,15 طن "منظفات صناعية") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية) بمحافظة المنوفية وضبط (20 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون بيانات ، لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود من ضبط (8,05 طن "لحوم مجمدة – دهون حيوانية ") بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات تابع لأحد المطاعم) بمحافظة القليوبية وضبط (3 طن "سكر حر – أرز أبيض – دقيق أبيض") معبأ داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم لوجود تغير خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة سوهاج وضبط (10000 عبوة "مستحضرات تجميل " مختلفة الأنواع") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة مستحضرات التجميل) بمحافظة المنوفية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (9 طن "مخصبات زراعية") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة المبيدات الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (56) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (41081) عبوة "سجائر "مختلفة الأنواع.

فى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (2) قضية بمضبوطات بلغت (1,450 طن أقماح محلية).

كما تم ضبط (21) قضايا إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (128) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (3) قضايا بمضبوطات بلغت (132 قطعة "5 قطع صوتية – 67 قطعة ضوئية – 60 ملصق").