صحة الدقهلية: فحص 412 ألف مواطن بالمبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة

الدقهلية - مرام محمد

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم عن فحص حوالي 412 ألفا و500 مواطن منذ بدء انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بمحافظة الدقهلية، وذلك من يوم 31 أغسطس 2021 وحتى تاريخه.

وأشار الدكتور شريف مكين، إلى أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، وتستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 عام، والمواطنين من عمر 18 حتى 40 عاما ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري، بالإضافة إلى الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدي مرضي الأمراض المزمنة عن طريق فحص وظائف الكلى وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه يتم العمل من خلال 262 وحدة ومركز طب اسرة موزعين علي جميع مراكز الدقهلية، وكذلك من خلال 115 وحدة صحية مرحلة أولي كما يتم عمل فحص السكر التراكمي والدهون الثلاثية للحالات المصابة ويتم تحويل الحالات إلى أقرب مستشفى فى حالة الاحتياج.



فحص المواطن بالمبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة



فحص مواطن بالمبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة بمحافظة الدقهلية