شيكاغو تشهد 43 إطلاق نار فى يومين.. وفوكس: الحصيلة 5 وفيات و60 إصابة

كتبت: نهال أبو السعود

أسفرت حوادث إطلاق النار خلال نهاية الأسبوع الماضي في ولاية شيكاغو الامريكية عن مقتل 5 أشخاص بينهم مراهق يبلغ من العمر 16 عاما وإصابة 60 آخرين.

قالت شرطة شيكاغو إن الشاب أصيب برصاصة في بطنه في الجانب الجنوبي من شيكاغو مساء الأحد وأعلن عن وفاته بعد نقله إلى المستشفى، وأكد مسئولون أن المشتبه به لم يتم القبض عليه.

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، وفقًا لإحصاءات شرطة شيكاغو ، تم إطلاق النار على 65 شخصًا في جميع أنحاء المدينة في 43 حادث إطلاق نار مختلف ، بما في ذلك حادثة واحدة تضمنت سيارة بالقرب من كنيسة في 23 يوليو حيث كانت تجري جنازة أطلقت النار على ثلاثة أشخاص.

أخبرت الشرطة فوكس نيوز أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بالرصاص في حوالي الساعة 2:30 مساءً. في 23 يوليو، خارج الكنيسة، وذكرت ان الضحايا تتراوح اعمارهم بين 20 و 37 عاما وتم نقلهم الى مستشفى محلي في حالة جيدة.

وفي حادث اخر قالت الشرطة إن رجلاً يبلغ من العمر 20 عامًا أصيب برصاصة في البطن والكتف والساق، وأصيب ضحية أخرى ، وهو رجل يبلغ من العمر 37 عاما ، برصاصة في ساقه والضحية الثالثة رجل يبلغ من العمر 25 عامًا أصيب برصاصة في الجانب الأيمن العلوي من الظهر.

وفي حادثة أخرى في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد ، كانت مجموعة من الرجال بصدد تغيير إطار في الشارع عندما مرت سيارة دفع رباعي وخرج رجل منها واطلق عدة طلقات نارية مما تسبب في إصابة شخص يبلغ من العمر 30 عامًا برصاصة في وجهه وأعلن عن وفاته فى مكان الحادث ، ونُقل اثنان آخران إلى مستشفى محلي في حالة حرجة.

في نهاية الأسبوع الماضي، قُتل 8 أشخاص وأصيب 17 آخرون في حوادث إطلاق نار في جميع أنحاء المدينة.