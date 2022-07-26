وأضافت زاخاروفا - في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية تعليقا على تخصيص الاتحاد الأوروبي مبلغ 500 مليون يورو كمساعدات عسكرية لكييف - أن "الاتحاد الأوروبي يواصل الاستثمار في المزيد من الأعمال العدائية، عبر إمداد الأوكرانيين بالأسلحة والمعدات العسكرية".



وتابعت زاخاروفا، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين: "أي محاولات لتحقيق النصر في أرض المعركة بمثابة طريق مباشر نحو الهاوية لكل من كييف وبروكسل".



واعتبرت زاخاروفا أن "الاتحاد الأوروبي يغض الطرف عن الفساد الكامل الذي يتملك سلطات كييف، بمواصلة إمدادها بالأسلحة".