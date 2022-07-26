رئيس جامعة أسيوط يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة بنى سويف التكنولوجية لتبادل الخبرات

وقع الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة بني سويف التكنولوجية، برئاسة الدكتور محمد شكر ندا للاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لدى الطرفين، إلى جانب التعاون في عقد البرامج والدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات بين الجامعتين، وذلك بمقر الإدارة العامة لمكتب رئيس جامعة أسيوط بالقاهرة وبحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشوكت صابر أمين عام الجامعة ومصطفي حسن أمين الجامعة المساعد، وإبراهيم عبد التواب مدير عام مكتب رئيس جامعة أسيوط بالقاهرة، وعدد من القيادات.

ومن جهته قال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط إن توقيع البروتوكول للاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لدي الطرفين وعقد البرامج والدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات بين الجامعتين ، ويتضمن البروتوكول التعاون بين الجامعتين في مجالات التدريب والتطبيقات الفنية والعملية للطلاب، وذلك من خلال الاستفادة من الورش والمعامل المتوفرة في الجامعتين، وعقد المؤتمرات المشتركة وذلك تحت رعاية الجامعتين في مجالات التنمية الصناعية والتكنولوجية والتدريب والتشغيل، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والإداريين بين الجامعتين لخدمة العملية التعليمية والتطبيقات العملية.

وأشارت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن البروتوكول يتضمن استحداث برامج جديدة مشتركة بين الطرفين لتنمية البيئة المحيطة وتأهيل الخريجين لسوق العمل، والتعاون في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي، وإنشاء برامج مهنية ودراسية مشتركة بين الطرفين ، مضيفة ان البروتوكول يشمل تعزيز التعاون بين الجامعتين وخاصة في إطار مجهودات جامعة بنى سويف التكنولوجية للتوسع في برامجها في محافظة أسيوط ومحافظة بني سويف حيث أنه جارى العمل على الاستفادة بواحة السليكون بأسيوط إلى جانب الاستفادة من واحة السليكون ببنى سويف.