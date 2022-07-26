اليوم السابع
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"حياة كريمة" في زاوية غزال.. الانتهاء من إنشاء مركز شباب ومجمع خدمات

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 07:43 م
"حياة كريمة" في زاوية غزال.. الانتهاء من إنشاء مركز شباب ومجمع خدمات حياة كريمة فى زاوية غزال
كتب محمد السيد

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أجرى فريق عمل المبادرة الرئاسية لتنمية قرى الريف المصرى "حياة كريمة" جولة بمركز دمنهور في محافظة البحيرة، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في زمام الوحدة المحلية لقرية زاوية غزال.
 
وكشفت الجولة عن إنجاز مشروعات بنسبة 100 % تمثلت في إنشاء مركز شباب زاوية غزال، مجمع خدمات المواطنين، مدرسة شبرا الابتدائية والإعدادية، وحدات إسعاف زاوية غزال سعة سيارة واحدة، كما وصلت نسبة الإنجاز في مجمع الخدمات الزراعية بزاوية غزال بنسبة 95٪؜، إضافة إلى المركز الطبي ومدرسة التمريض بنسبة تصل إلى70%.
 
 
حياة كريمة بقرية زاوية غزال (5)
إنشاء مركز الشباب ومجمع الخدمات بزاوية غزال بالبحيرة

 

حياة كريمة بقرية زاوية غزال (6)
"حياة كريمة" تنتهى من في إنشاء مركز الشباب ومجمع الخدمات بزاوية غزال

 

حياة كريمة بقرية زاوية غزال (7)
حياة كريمة فى قرية زاوية غزال

 

حياة كريمة بقرية زاوية غزال (8)
إنشاء مركز شباب ومجمع خدمات بعزبة غزال

 

حياة كريمة بقرية زاوية غزال (9)
حياة كريمة بقرية زاوية غزال
حياة كريمة بقرية زاوية غزال (1)
حياة كريمة بقرية زاوية غزال

 

حياة كريمة بقرية زاوية غزال (2)
حياة كريمة بقرية زاوية غزال

 

حياة كريمة بقرية زاوية غزال (3)
حياة كريمة بقرية زاوية غزال 

 

حياة كريمة بقرية زاوية غزال (4)
حياة كريمة بقرية زاوية غزال 

 


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