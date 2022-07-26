حبس مراهق بريطانى عامين بعد اختراقه حسابات فتيات على "سناب شات" وابتزازهن

كتب فارس البدري

حكم بالسجن على مراهق استخدم صورا ومقاطع فيديو عارية لابتزاز نساء وفتيات بعد اختراق حساباتهن على Snapchat.

جاسين بوشى صاحب الـ 18 عامًا، انتهك خصوصية الضحايا من خلال اختراق حسابات 7 نساء وفتيات على الأقل تتراوح أعمارهن بين 17 و35 عامًا بين ديسمبر 2020 وفبراير من العام الماضي وتغيير كلمات المرور الخاصة بهن لقفلهن، كما ذكر فى صحيفة "الديلى ميل".

واستغل بوشى الضحايا وأرسل رسائل إلى الفتيات يطلب منهن حوالى 200 جنيه إسترلينى أو 300 جنيه إسترلينى كإيجار حتى لا يتم طرده من المنزل، كنوع من الابتزاز.



رسالة تهديد لاحدى الفتيات

ونُشرت صور ومقاطع فيديو حميمة للضحايا على الملأ في مناسبات عديدة وشاهدها أفراد أسر الضحايا وأصدقائهم وزملائهم، ونفى بوشي نشرها بالفعل.

واكتشف المحققون حسابات PayPal مزيفة تحتوى على تفاصيل شخصية وهمية وحسابات بريد إلكترونى مرتبطة بأسماء الضحايا، وتم الربط بين حسابات بوشى المزيفة ورقم هاتف محمول كان يستخدمه.

وعندما فتش الضباط عنوان منزله في كامدن، شمال لندن، وجدوا على هاتفه بعض التفاصيل المصرفية الشخصية للضحايا، ورسائل البريد الإلكترونى وكلمات المرور، وملاحظة تقول، "مرحبًا ، أنا أعانى، ليس معى قيمة الإيجار، وسأطرد إذا لم أستطع الدفع الإثنين".



جاسين بوشي

قالت إحدى الضحايا، إنها عانت من مجموعة متنوعة من العواقب النفسية السلبية منذ الحادث وقالت إنها شعرت بالإهانة والعار عندما اضطرت لمواجهة أسرتها، وانسحبت اجتماعيا في العمل وتعتقد أن موظفيها فقدوا الاحترام لها.

وأضافت، "كان سناب شات عبارة عن منصة للتواصل الاجتماعى حيث احتفظت بسنوات من الذكريات الثمينة لصور ومقاطع فيديو لطفلى، وأشعر الآن بالغثيان عند استخدام التطبيق.. كنت محظوظة بما يكفي لعدم تعرضى لإصابة جسدية بسبب هذا الحادث، لكن الآثار النفسية طويلة الأمد تؤثر على كل يوم، وأشعر أنه من المرجح أن يكون هذا هو الحال لفترة طويلة في المستقبل".

اكتشفت ضحية أخرى صورًا حميمة خاصة لها يتم نشرها في Snapchat أثناء وجودها في العمل بعد أن أبلغها زملاؤها.

قالت: "شعرت بالحرج، غادرت المكتب على الفور وأنا أبكى وأخذت إجازة لبضعة أيام لأننى شعرت أننى لا أستطيع مواجهة الأشخاص الذين شاهدوا تلك الصور الخاصة، لا يزال الشعور يطاردنى الآن عندما رأيت تلك الصور لأول مرة فى قصتى العامة، لم أكن أتمنى أبدا هذا الشعور على أى شخص".

اعترف بوشي بالذنب في محكمة وود جرين كراون لدخوله غير المصرح به إلى جهاز كمبيوتر لتسهيل ارتكاب جريمة، والاحتيال عن طريق التمثيل الكاذب، وحيازة أشياء مستخدمة في الاحتيال و3 تهم ابتزاز.

من جانبه، قال متحدث باسم سناب شات في بيان لـ MailOnline: "قلوبنا مع ضحايا هذه الجرائم.. يعد استخدام سناب شات لابتزاز شخص ما أو إرسال صور عراة أو محتوى جنسيًا صريحا مخالفا لقواعدنا بغض النظر عن سنهم".



سناب شات

وتابع: "إذا علمنا بأى محتوى جنسى يتضمن قاصرين، فإننا نزيله على الفور ونبلغ السلطات به، سواء تم تحديده من خلال تقنية الكشف الخاصة بنا أو تم إبلاغنا به من خلال التقارير داخل التطبيق".