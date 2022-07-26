جولة تفقدية موسعة لوكيل مديرية الصحة لمجمع مستشفيات ميت خلف بشبين الكوم

المنوفية - محمود شاكر

أجرت لجنة برئاسة الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية جولة تفقدية على مجمع مستشفيات ميت خلف بشبين الكوم، والذي يضم مستشفيات الحميات والصدر والمخ والأعصاب للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والوقوف على مدى جهازية جميع الأقسام بكل مستشفى.

جاء ذلك بناءً على تكليف الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتكثيف المرور والمتابعة الدورية المستمرة لسير العمل بمنافذ تقديم الخدمات الطبية للوقوف على مدى جهازيتها واطمئناناً على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافق وكيل المديرية في جولتها التفقدية، الدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات بالمديرية، والدكتورة عبير نشأت مدير الترصد بالمديرية ، وفرق إشراف من جميع القطاعات الفنية بالمديرية العلاجي ، الوقائي ، جودة ، مكافحة العدوى ، السلامة والصحة المهنية، مراقبة الأغذية،الصيانة، مالي وإداري، بحضور الدكتور حسين محمد حسين مدير مستشفى الحميات، والدكتور مصطفى أبو حليمة مدير مستشفى المخ والأعصاب .

تم تفقد سير العمل بجميع الأقسام بكل مستشفى على حده والتأكد من مدى جهازيتها وتوافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع فصائله ومشتقاته لاسيما أدوية بروتوكول فيروس كورونا والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة في تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية، كذلك التأكد من الالتزام بمعايير مكافحة العدوى خاصة بالاستقبال والطوارئ في إطار الاستعدادات لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا .

كما تم تفقد أعمال السلامة والصحة المهنية وأعمال الصيانة حرصاً على أمن وسلامة أطقم العاملين وسلامة المرضى وذويهم. ، وفي سياقٍ آخر تم تفقد أعمال المطبخ والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة والتأكد من التزام العاملين به بمعايير مكافحة العدوى والمواصفات القياسية.

وفي ختام تلك الجولة التفقدية تم مناقشة السلبيات واتخاذ اللازم نحو تلافيها ارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة حيث ثمَّنت وكيل المديرية مجهودات كافة الأطقم المقدمة للخدمة بكل مستشفى مقدمة لهم خالص الشكر والتقدير لمجهوداتهم ووجهت برفع درجة الاستعداد القصوى حرصاً على الصحة العامة وحفاظا على مستوى الخدمات الطبية المقدمة.