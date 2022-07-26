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حتى 6 أغسطس..

جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية المتقدمين لاختبارات القدرات

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 11:18 ص
جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية المتقدمين لاختبارات القدرات طلاب الثانويه العامه
كتب محمد صبحى

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بدأت كليات جامعة القاهرة، اليوم، استقبال طلاب الثانوية العامة المتقدمين لاختبارات القدرات للقبول بكليات (الإعلام والتربية النوعية والتمريض) وذلك وفقًا للجداول الزمنية المقررة والتي تبدأ من الثلاثاء 26 يوليو وحتى 6 أغسطس مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة جميع المشاركين.
 
وتستهدف اختبارات القدرات التي تجريها كليات الجامعة قياس المهارات المعرفية والسلوكية والمهنية التي تؤهل الطالب الملتحق بالكليات لدراستها وتطبيقها، حيث تعد امتحانات القدرات ضرورة لاختيار أفضل العناصر إضافة إلى مجموع الدرجات التي يحددها مكتب التنسيق طبقًا لرغبات الطلاب والأعداد المحددة للقبول بكل كلية.
 
وقال الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، إنه تم بتشكيل لجنة تحت إشراف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، لمتابعة أعمال اللجان الداخلية لاختبارات القدرات بالجامعة حيث تتولى اللجنة متابعة تنفيذ اختبارات القدرات طبقًا لبرامجها المقررة، والتعامل مع المشكلات الطارئة التي قد تؤثر في عملية انتظام اختبارات القدرات، واقتراح المعالجات المناسبة لها، وتلقي التقارير من لجان اختبارات القدرات واتخاذ اللازم بشأنها، وإجراء التنسيق اللازم مع اللجان المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات، ورفع التقارير إلى رئيس الجامعة في كل ما يتعلق باختبارات القدرات.
 
 

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