تنسيق الجامعات 2022.. كليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات "التفاصيل"

كتب محمد صبحى

يواصل مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، اليوم الثلاثاء، فتح وإتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل طلاب الثانوية العامة الرغبات لأداء اختبارات القدرات بالنسبة للكليات، التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

وتضم قائمة الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات هى:-

1. كليات الإعلام

2. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)

3. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)

4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان

5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان

6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا

7. شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)

8. شعبتي التربية (التربية الفنية و التربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر) .

9. كليات التربية الرياضية

10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

11. كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض

12. كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات(حلوان – السويس – بني سويف –سوهاج)

13. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية بكل من (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية(وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم"دمو") – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).