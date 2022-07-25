تنسيق الجامعات 2022.. بدء اختبارات قدرات كلية التربية الفنية جامعة حلوان غدا

كتب ـ محمد صبحى

تبدأ إجراء اختبارات القدرات 2022 للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من اختبارات القبول، وسط اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، حيث تبدأ كليات قطاع الفنون إجراء اختبارات القدرات، وفي هذا السياق تبدأ اختبارات قدرات كلية التربية الفنية جامعة حلوان غدا الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022 ، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والدكتور محمود حامد عميد الكلية.

وأوضحت كلية التربية الفنية الاستعدادات التي اتخذتها الكلية للتيسير على الطلاب.

وأوضح الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، أن اختبارات قدرات كليات التربية الفنية 2022 تعمل على قياس استعدادات الطالب لدراسة الفنون التشكيلية المختلفة، وتهدف الاختبارات إلى التعرف على إمكانيات الطالب لتعلم الفنون.

وتكون اختبارات القدرات علي ثلاثة أجزاء:

**الجزء النظري :

ويقيس معلومات الطالب الفنية.

**التعبير الفني:

-وهو اختبار يهدف للتعرف على مهارات الطالب وقدرته الفنية في التعبير عن المشروعات القومية الهامة على سبيل المثال، وكذلك الأحداث الجارية العالمية و المحلية.

** اختبار التصميم الابتكاري:

- يهدف لقياس قدرة الطالب كي يستطيع تنظيم العناصر والأفكار الفنية في المساحة المحددة، هو وضع فكرة بسيطة تستخدم الرسوم المعبرة، وكذلك اختيار العناصر الملائمة للتصميم.

وتكون الأدوات المطلوب من الطالب خلال الامتحان:

- أقلام الفلوماستر.

- أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة.

- ألوان خشبية.

- ممحاة رصاص (أستيكة).

- أدوات هندسية ( مسطرة، مثلث، برجل).

** شروط النجاح حصول الطالب على نسبة 60% في جميع الاختبارات