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"تموين الأقصر" تضبط طن أرز أبيض منتهى الصلاحية قبل طرحه بالأسواق

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 06:52 م
"تموين الأقصر" تضبط طن أرز أبيض منتهى الصلاحية قبل طرحه بالأسواق جانب من المضبوطات
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، فى ضبط طن و100 جرام أرز أبيض منتهى الصلاحية قبل إعادة تعبئته وطرحه بالأسواق للمواطنين، وذلك فى إطار التوجيهات بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار ومكافحة الغش التجاري والتدليس والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية.
 
ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تشكلت لجنة من كل من جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، ورفاعى أحمد وأحمد ربيع وعماد الدين فؤاد، وتم ضبط أحد مخازن السلع الغذائية لحيازته عدد 44 جوال أرز أبيض مصرى بوزن 1100 طن منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك قبل إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق مما يضر بصحة المواطنين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16376 جنح ضد "ع.س.ا" وتم التحفظ على المضبوطات.
 
فيما أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه بلغت الكمية الموردة بموسم القمح الحالى حتى الآن، 25951 طن و489 كيلو قمح للشون والصوامع، حيث تواصل المديرية العمل فى موسم توريد القمح والذي بدأ أول أبريل لعام 2022م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2022م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة.
 
وأضاف الدكتور تامر صلاح، فى بيان صحفى، إن عمليات توريد القمح في صوامع المحافظة تسير بشكل منتظم ومتابعة مكثفة من قبل المديرية، حيث أنه خلال الأيام الماضية بلغت الكمية الموردة 25951 طن و489 كيلو قمح للشون والصوامع، بجانب 79 طن و740 كيلو من خارج المحافظة تقاوى، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة استمرارية التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المختصة لتوفير كافة السبل التي تؤدي إلى تسهيل عملية توريد موسم توريد القمح المحلي.

 

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، حملات لإزالة التعديات للعمل على تنفيذ أعمال استرداد لمساحة 266 فدان أملاك دولة ملفات غير جادة وغير صالحة للتقنين بنطاق المدامود بحرى الصحراوي الشرقي، وذلك فى ضوء تنفيذ تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إلى رؤساء المراكز والمدن بالتصدى للتعديات على أراضي أملاك الدولة.

 

وتمت أعمال الحملة بقيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، ويوسف جلال نائب رئيس المركز، وصلاح الدين علي إسماعيل رئيس قرية المدامود بحرى، وحميلي عبد الرحمن محمود ورمضان عويس القسم الفني، ومحمد إسماعيل مسئول أملاك الدولة، وشعبان طايع مدير المتابعة، وذلك بتأمين قوة مديرية أمن الأقصر بقيادة المقدم عبد الرازق منصور مأمور مركز طيبة، والنقيب محمد عبد الباسط معاون مباحث طيبة، وقوة التأمين المرافقة.

 

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمدينة الزينية بتنفيذ أعمال حملة نظافة داخل نطاق المدينة، والتى نجحت فى رفع 20 طن من المخلفات والقمامة، من منطقة كوبري السيد عبد الحق ومنطقة العبابدة والصيادين والشارع العام وذلك بإشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز.

 

كما قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء، فى ضوء التوجيهات المشددة من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن للتصدى للتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

 

وأكد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أن الحملة تضمنت تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة عبارة عن عدد 3 حالات مخالفة شروط الترخيص، وعدد حالة بناء بدون ترخيص، وحالة مخالفة تعدي على خط التنظيم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر ومركز شرطة طيبة ونقطة الزينية، بحضور المقدم عبد الرزاق منصور مأمور مركز شرطة طيبة، والنقيب مختار البيتي رئيس مباحث مركز شرطة طيبة، والنقيب محمد عبد العليم من مركز شرطة طيبة الزينية، والقوة المرافقة من قوات أمن الأقصر والأمن المركزى والحماية المدنية.

 


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