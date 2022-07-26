"تموين الأقصر" تضبط طن أرز أبيض منتهى الصلاحية قبل طرحه بالأسواق

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، فى ضبط طن و100 جرام أرز أبيض منتهى الصلاحية قبل إعادة تعبئته وطرحه بالأسواق للمواطنين، وذلك فى إطار التوجيهات بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار ومكافحة الغش التجاري والتدليس والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تشكلت لجنة من كل من جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، ورفاعى أحمد وأحمد ربيع وعماد الدين فؤاد، وتم ضبط أحد مخازن السلع الغذائية لحيازته عدد 44 جوال أرز أبيض مصرى بوزن 1100 طن منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك قبل إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق مما يضر بصحة المواطنين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16376 جنح ضد "ع.س.ا" وتم التحفظ على المضبوطات.

فيما أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه بلغت الكمية الموردة بموسم القمح الحالى حتى الآن، 25951 طن و489 كيلو قمح للشون والصوامع، حيث تواصل المديرية العمل فى موسم توريد القمح والذي بدأ أول أبريل لعام 2022م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2022م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح، فى بيان صحفى، إن عمليات توريد القمح في صوامع المحافظة تسير بشكل منتظم ومتابعة مكثفة من قبل المديرية، حيث أنه خلال الأيام الماضية بلغت الكمية الموردة 25951 طن و489 كيلو قمح للشون والصوامع، بجانب 79 طن و740 كيلو من خارج المحافظة تقاوى، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة استمرارية التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المختصة لتوفير كافة السبل التي تؤدي إلى تسهيل عملية توريد موسم توريد القمح المحلي.