تلقيح العاملين بمديرية التعليم بالغربية بلقاحات كورونا

الغربية مصطفى عادل

قدمت فرق التطعيم ضد فيروس كورونا، والتي تمت بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بقيادة ناصر حسن، وكيل الوزارة، مع مديرية الصحة بالغربية بقيادة الدكتور أسامة بلبل، وكيل الوزارة، لقاحات كورونا للعاملين بديوان المديرية والمدارس المجاورة للديوان لأي من الجرعات الأربعة.

كانت مديرية التربية والتعليم قد أعلنت أمس عن تواجد فرق التطعيم بإدارة العلاقات العامة بمديرية تعليم الغربية، للراغبين في تلقي المصل ضد فيروس كورونا للجرعات من الأولى للرابعة على مدار يومين.

يذكر أن العاملين بالمديرية والمدارس المجاورة والذين لم يتلقوا الجرعات التنشيطية الثالثة والرابعة قد تواجدوا اليوم لتلقي المصل، وسارت عملية التطعيم اليوم في جو يسوده النظام والترتيب، حيث لم يتكدس العاملون على الفريق الطبي خلال عملية تلقي المصل والتسجيل الالكتروني.