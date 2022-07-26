اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 يوليه 2022 04:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تفاصيل.. الترخيص لوزير البترول للتعاقد على التنقيب بخليج السويس ودلتا النيل

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 02:51 م
تفاصيل.. الترخيص لوزير البترول للتعاقد على التنقيب بخليج السويس ودلتا النيل البترول
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 50 مكرر ( ج ) في 18 دیسمبر سنة 2021 القانون رقم 158 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي . في  للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق خليج السويس ودلتا النيل.
 

وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:

( المادة الأولى )

 يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبتـرول وشركة أيوك برودكشن بي. في  للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فـي منـاطق خليج السويس ودلتا النيل ، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
 

( المادة الثانية ) 

تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون ، وتنفـذ بالاسـتثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها . 
 

( المادة الثالثة ) 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 

 


البترول

الغاز

خليج السويس

التنقيب

البحث والاستكشاف



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة